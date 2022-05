L’inflazione non dà tregua alle Borse, Milano chiude a -0,9%. Per Wall Street peggior seduta dal giugno 2020 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dietrofront dei mercati che, davanti alL’inflazione record in Uk, aumentano le preoccupazioni per un rialzo dei tassi più rapido del previsto. Euro torna sotto 1,05 dollari, in ribasso il petrolio. Spread chiude a 192 punti Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dietrofront dei mercati che, davanti alrecord in Uk, aumentano le preoccupazioni per un rialzo dei tassi più rapido del previsto. Euro torna sotto 1,05 dollari, in ribasso il petrolio. Spreada 192 punti

