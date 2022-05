Liliana Segre invita Chiara Ferragni | «Venga con me al Memoriale della Shoah»

Advertising

Fedez : Sarei felice di invitare la Senatrice Liliana Segre al nostro podcast Muschio Selvaggio, spero possa accogliere il nostro invito ???? - Agenzia_Ansa : 'Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale dello Shoah'. Lo ha dett… - RaiNews : 'Se venisse qui con me, molti adolescenti si interesserebbero a questo argomento e verrebbero qui a vedere quel c… - gleescovers : RT @artvhazza: liliana segre, all’età di 91 anni (questo anno 92), ha chiesto a chiara ferragni di andare a memoriale a milano della shoah,… - perryftgoulding : RT @artvhazza: liliana segre, all’età di 91 anni (questo anno 92), ha chiesto a chiara ferragni di andare a memoriale a milano della shoah,… -

Se quello dell'influencer è un mestiere che come scopo ha quello di influenzare i follower, perché non sfruttare questa capacità indirizzandola verso nobili scopi, che dall'alto dei suoi 91 anni sa essere sempre molto innovativa e attuale, ha invitato informalmente Chiara Ferragni al Memoriale dello Shoah così da poter attrarre e incuriosire ..., sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz, ha invitato Chiara Ferragni a visitare il Memoriale della Shoah. Un invito speciale per avvicinare i più giovani alla storia....Quando si tratta di parlare ai giovani, nessuno è più bravo di Chiara Ferragni e Fedez. Per questo la senatrice a vita, Liliana Segre, 91 anni, intervistata dal quotidiano la Repubblica ha lanciato un ...Liliana Segre si rivolge a Chiara Ferragni auspicando di incontrarla. E Fedez rilancia con un invito al suo podcast. «Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il ...