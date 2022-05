Liliana Segre invita Chiara Ferragni al Memoriale della Shoah: “Vorrei conoscerla” (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale della Shoah”. A parlare così in Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Mi piacerebbe molto incontrarerla a visitare con me il”. A parlare così in Perizona Magazine.

