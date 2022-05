Liliana Segre invita Chiara Ferragni al Memoriale della Shoah: “Se venisse qui con me, molti adolescenti si interesserebbero a questo argomento” (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale della Shoah di Milano”. A dirlo è Liliana Segre, senatrice a vita sopravvissuta alla deportazione nei campi di sterminio nazisti, a margine della sua ultima visita al Binario 21 della Stazione Centrale di Milano, quello da cui partivano i treni carichi di ebrei e deportati politici diretti ad Auschwitz-Birkenau. Lei stessa è stata costretta a salire su uno di quei vagoni quando era solo una bambina e oggi ha fatto della testimonianza la sua missione, affinché gli orrori del nazifascismo non si ripetano: per questo ha voluto appellarsi all’imprenditrice digitale seguita da milioni di persone in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Mi piacerebbe molto incontrarerla a visitare con me ildi Milano”. A dirlo è, senatrice a vita sopravvissuta alla deportazione nei campi di sterminio nazisti, a marginesua ultima visita al Binario 21Stazione Centrale di Milano, quello da cui partivano i treni carichi di ebrei e deportati politici diretti ad Auschwitz-Birkenau. Lei stessa è stata costretta a salire su uno di quei vagoni quando era solo una bambina e oggi ha fattotestimonianza la sua missione, affinché gli orrori del nazifascismo non si ripetano: perha voluto appellarsi all’imprenditrice digitale seguita da milioni di persone in ...

