Liliana Segre invita Chiara Ferragni al Memoriale della Shoah | “Così i giovani non dimenticheranno”

Advertising

repubblica : Liliana Segre invita Chiara Ferragni al Memoriale della Shoah: 'Il suo esempio potrebbe portare qui tanti ragazzi'… - SkyTG24 : 'Mi piacerebbe molto incontrare #ChiaraFerragni e invitarla a visitare con me il Memoriale della Shoah di Milano',… - FabioRussello : Liliana #Segre ha 91 anni ma dimostra di essere la più moderna di tutti/e - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: 'Mi piacerebbe molto incontrare #ChiaraFerragni e invitarla a visitare con me il Memoriale della Shoah di Milano', ha affermat… - Lucatt_ : RT @repubblica: Liliana Segre invita Chiara Ferragni al Memoriale della Shoah: 'Il suo esempio potrebbe portare qui tanti ragazzi' https://… -

... Virginia Woolf, Rita Levi Montalcini, Greta Thunberg, Anna Frank, Rosa Parks, Frida Kahlo, Lilliana, Maradona e Malala Yousafzai. Il "Vezzano" ha invece schierato: Paride Allegri,del ...Chiara Ferragni in visita al Memoriale della Shoah di Milano. È l'idea, anzi l'invito, della senatrice a vitaper portare l'attenzione dei tanti fan della influencer sul Memoriale che ricorda la deportazione degli ebrei da parte dei nazisti. LA PROPOSTA -, sopravvissuta alla deportazione e ...Sabato 21 maggio 2022 (ore 21.00) al Teatro Odeon di Canicattì andrà in scena il concerto evento “Loving Sicily” con Giovanni Caccamo e Ibla che ...“Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale della Shoah di Milano”. A dirlo è Liliana Segre, senatrice a vita sopravvissuta alla deportazione nei campi d ...