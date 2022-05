Liliana Segre chiama Chiara Ferragni, ma risponde Fedez: "Venga al nostro programma" (Di mercoledì 18 maggio 2022) Liliana Segre chiama Chiara Ferragni, ma a rispondere (almeno in un primo momento) è il marito Fedez. Se infatti in queste ore hanno fatto il giro della rete le parole della senatrice a vita, che si è appellata all'imprenditrice... Leggi su europa.today (Di mercoledì 18 maggio 2022), ma are (almeno in un primo momento) è il marito. Se infatti in queste ore hanno fatto il giro della rete le parole della senatrice a vita, che si è appellata all'imprenditrice...

Fedez : Sarei felice di invitare la Senatrice Liliana Segre al nostro podcast Muschio Selvaggio, spero possa accogliere il nostro invito ???? - Agenzia_Ansa : 'Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale dello Shoah'. Lo ha dett… - RaiNews : 'Se venisse qui con me, molti adolescenti si interesserebbero a questo argomento e verrebbero qui a vedere quel c… - porc4troi4 : RT @Fedez: Sarei felice di invitare la Senatrice Liliana Segre al nostro podcast Muschio Selvaggio, spero possa accogliere il nostro invito… - sirgolly : RT @marilovesgr33n: Eh no, dissento con chi si lamenta che Liliana Segre chieda a Chiara Ferragni di visitare il Memoriale della Shoah In u… -