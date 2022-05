Liliana Segre chiama Chiara Ferragni al Memoriale della Shoah (Di mercoledì 18 maggio 2022) Liliana Segre, la senatrice a vita, in visita ieri al Binario 21 della Stazione Centrale di Milano, da dove partivano i vagoni blindati carichi di ebrei diretti ad Auschwitz-Birkenau, ha manifestato l’intenzione di incontrare Chiara Ferragni, la famosa influencer e moglie di Fedez, e fare con lei una visita guidata del Memoriale. L’appello di Liliana Segre a Chiara Ferragni Liliana Segre, intervistata da Repubblica, durante la sua visita di ieri al Binario 21 della Stazione Centrale di Milano, da dove partivano i vagoni blindati carichi di ebrei diretti ad Auschwitz-Birkenau ha detto: “Mi piacerebbe molto incontrare Chiara ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022), la senatrice a vita, in visita ieri al Binario 21Stazione Centrale di Milano, da dove partivano i vagoni blindati carichi di ebrei diretti ad Auschwitz-Birkenau, ha manifestato l’intenzione di incontrare, la famosa influencer e moglie di Fedez, e fare con lei una visita guidata del. L’appello di, intervistata da Repubblica, durante la sua visita di ieri al Binario 21Stazione Centrale di Milano, da dove partivano i vagoni blindati carichi di ebrei diretti ad Auschwitz-Birkenau ha detto: “Mi piacerebbe molto incontrare...

