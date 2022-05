Le compagnie energetiche dettano l' agenda dei governi L' Europa di nuovo ostaggio delle sue contraddizioni

Advertising

nevrotica9 : RT @valy_s: Con grande disappunto di #Polonia e #Olanda… la Commissione #UE (smentendo se stessa), #Germania, #Francia e poi, accodata, anc… - Carlo10309 : RT @valy_s: Con grande disappunto di #Polonia e #Olanda… la Commissione #UE (smentendo se stessa), #Germania, #Francia e poi, accodata, anc… - ALisimberti : RT @valy_s: Con grande disappunto di #Polonia e #Olanda… la Commissione #UE (smentendo se stessa), #Germania, #Francia e poi, accodata, anc… - tralepagine : RT @valy_s: Con grande disappunto di #Polonia e #Olanda… la Commissione #UE (smentendo se stessa), #Germania, #Francia e poi, accodata, anc… - SoniaLaVera : RT @valy_s: Con grande disappunto di #Polonia e #Olanda… la Commissione #UE (smentendo se stessa), #Germania, #Francia e poi, accodata, anc… -

Agenzia Nova

In ordine alle risorseè incorso un intenso lavoro teso a migliorare il contenuto e la qualità degli accordi con lepetrolifere sia in termini economici che di impegno per lo ..."Quello che stiamo dicendo - ha spiegato - è che ledevono pagare le consegne nella ...al Brussels Economic Forum ha lodato l'Europa per la decisione di fermare tutte le forniture... Regno Unito: i laboristi chiedono l’introduzione di una tassa speciale alle compagnie energetiche Gas: pagamenti senza violare le sanzioni. L'UE intanto ha deciso di fornire altre armi all’Ucraina per 500 milioni di euro e chiarito che le compagnie energetiche europee possono pagare il gas russo ...Quotidiano Energia - Si sale ancora sulla rete carburanti ... Il prezzo medio praticato del diesel self va a 1,837 euro/litro (valore precedente 1,831), con le compagnie tra 1,819 e 1,856 euro/litro ...