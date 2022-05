Advertising

Gazzetta_it : Lazio: incontro Lotito-Tare con l'agente di Romagnoli e Patric #calciomercato - sportli26181512 : Lazio, incontro per Romagnoli: Nella giornata di oggi è andato in corso un incontro tra i dirigenti della Lazio e l… - LALAZIOMIA : Lazio, incontro per Romagnoli - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? INDISCREZIONE #LBDV ?? Terminato l'incontro tra #Lotito e #Raiola ?? Le ultime su #Romagnoli e #Patric ????? #LeBom… - LALAZIOMIA : Romagnoli Lazio, cresce l'ottimismo: previsto un altro incontro - Milan News 24 -

Ma non solo perché oggi a Formello c'è stato untra i dirigenti biancocelesti ed Enzo Raiola per discutere anche di Alessio Romagnoli . Lavuole regalare a Sarri la difesa composta da ...... ben distante dai 2,5 offerti dalla. Come riferisce Alfredo Pedullà , Lotito ha confermato l'intenzione di voler aumentare l'offerta, ma il tutto verrà deciso in un prossimo, che ...La Lazio e Alessio Romagnoli si avvicinano, con buona pace della Juventus - club al quale il difensore del Milan era stato più volte accostato. Come riportato da Calciomercato.com, oggi è andato in ...Ha sortito effetti positivi l'incontro di oggi tra Claudio Lotito ed Enzo Raiola, agente di Patric e Alessio Romagnoli: il capitano del Milan è in uscita dai rossoneri e il 30 ...