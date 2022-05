Lazio, in arrivo il primo acquisto: Tare vicino al centrocampista brasiliano! (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Lazio sta andando spedita in vista della prossima sessione di calciomercato. Sembra ad un passo l’acquisto di Daniele Rugani, si parla di Alessio Romagnoli e addirittura di una rivoluzione tra i pali. Marcos Antonio Lazio IL NOME Un tweet di Gianluca Di Marzio riporta l’affare quasi concluso tra la società biancoceleste e lo Shakhtar Donetsk per il cartellino di Marcos Antônio, centrocampista classe 2000. Il brasiliano, in questa stagione, ha collezionato 3 gol e 1 assist in 28 presenze. Statistiche parecchio promettenti per il giovane centrocampista che si è conquistato il salto di qualità in un club importante come la Lazio. Vittorio Assenza Leggi su rompipallone (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lasta andando spedita in vista della prossima sessione di calciomercato. Sembra ad un passo l’di Daniele Rugani, si parla di Alessio Romagnoli e addirittura di una rivoluzione tra i pali. Marcos AntonioIL NOME Un tweet di Gianluca Di Marzio riporta l’affare quasi concluso tra la società biancoceleste e lo Shakhtar Donetsk per il cartellino di Marcos Antônio,classe 2000. Il brasiliano, in questa stagione, ha collezionato 3 gol e 1 assist in 28 presenze. Statistiche parecchio promettenti per il giovaneche si è conquistato il salto di qualità in un club importante come la. Vittorio Assenza

Advertising

Gazzetta_it : Lazio, definito l’arrivo di #Caputo dalla Samp: Sarri ha trovato il vice-Immobile #calciomercato - SkySport : Lazio, Marcos Antonio in arrivo dallo Shakhtar. Le news di calciomercato #SkyCalciomercato #Calciomercato #SkySport… - laziopress : Di Marzio, primo colpo Lazio: in arrivo Marcos Antonio dallo Shaktar - paxer89 : RT @SkySport: Lazio, Marcos Antonio in arrivo dallo Shakhtar. Le news di calciomercato #SkyCalciomercato #Calciomercato #SkySport #Lazio #M… - LALAZIOMIA : Di Marzio, primo colpo Lazio: in arrivo Marcos Antonio dallo Shaktar -

Lazio Marcos Antonio, affare ai dettagli: le cifre Calciomercato Lazio: Marcos Antonio sarebbe a un passo dalla Lazio. Ecco cifre e dettagli dell'affare Primo colpo in dirittura d'arrivo per la Lazio in vista della prossima stagione. Lotito e Tare avrebbero portato avanti sotto traccia la pista che porta al regista Marcos Antonio. Il giocatore, classe 2000, è nelle idee di ... Lazio, Marcos Antonio in arrivo dallo Shakhtar. Le news di calciomercato Il calciomercato estivo non è ancora iniziato ma la Lazio è già vicina al primo acquisto: si tratta di Marcos Antonio , centrocampista brasiliano classe 2000 di proprietà dello Shakhtar che si trasferirebbe in biancoceleste a titolo definitivo , per ... Sky Sport Lazio, trattativa in chiusura per Marcos Antonio dello Shakhtar IL CAMBIO - L’affare è in via di definizione per una cifra di circa 10/12 milioni di euro, e il suo eventuale arrivo potrebbe aprire le porte all’addio di Lucas Leiva (che dovrebbe tornare in Brasile) ... Lazio Marcos Antonio, affare ai dettagli: le cifre Primo colpo in dirittura d’arrivo per la Lazio in vista della prossima stagione. Lotito e Tare avrebbero portato avanti sotto traccia la pista che porta al regista Marcos Antonio. Il giocatore, classe ... Calciomercato: Marcos Antonio sarebbe a un passo dalla. Ecco cifre e dettagli dell'affare Primo colpo in dirittura d'per lain vista della prossima stagione. Lotito e Tare avrebbero portato avanti sotto traccia la pista che porta al regista Marcos Antonio. Il giocatore, classe 2000, è nelle idee di ...Il calciomercato estivo non è ancora iniziato ma laè già vicina al primo acquisto: si tratta di Marcos Antonio , centrocampista brasiliano classe 2000 di proprietà dello Shakhtar che si trasferirebbe in biancoceleste a titolo definitivo , per ... Lazio, Marcos Antonio in arrivo dallo Shakhtar. Le news di calciomercato IL CAMBIO - L’affare è in via di definizione per una cifra di circa 10/12 milioni di euro, e il suo eventuale arrivo potrebbe aprire le porte all’addio di Lucas Leiva (che dovrebbe tornare in Brasile) ...Primo colpo in dirittura d’arrivo per la Lazio in vista della prossima stagione. Lotito e Tare avrebbero portato avanti sotto traccia la pista che porta al regista Marcos Antonio. Il giocatore, classe ...