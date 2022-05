Lazio, il punto sulle uscite: da Luiz Felipe a Leiva (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sarà un estate di partenze in casa Lazio: Strakosha, Felipe Luiz e Leiva sono già all’addio, possibili saluti anche per Patric Secondo quanto riportato dal Messaggero, sono molti i calciatori della Lazio che sono pronti a dire addio ai biancocelesti. Ai saluti ci sono Lucas Leiva, che andrà in Brasile o negli Stati Uniti, Felipe Luiz in direzione Betis Siviglia e Strakosha verso l’Inghilterra, Fulham o Newcastle. Sempre secondo quanto riporta il quotidiano, ieri la squadra si è riunita a casa di Leiva per una cena di addio. Oltre a queste tre partenze, c’è anche Patric, che potrebbe accettare la corte del Valencia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sarà un estate di partenze in casa: Strakosha,sono già all’addio, possibili saluti anche per Patric Secondo quanto riportato dal Messaggero, sono molti i calciatori dellache sono pronti a dire addio ai biancocelesti. Ai saluti ci sono Lucas, che andrà in Brasile o negli Stati Uniti,in direzione Betis Siviglia e Strakosha verso l’Inghilterra, Fulham o Newcastle. Sempre secondo quanto riporta il quotidiano, ieri la squadra si è riunita a casa diper una cena di addio. Oltre a queste tre partenze, c’è anche Patric, che potrebbe accettare la corte del Valencia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

zazoomblog : Lazio il punto sulle uscite: da Felipe Luis a Leiva - #Lazio #punto #sulle #uscite: #Felipe - zazoomblog : Lazio il punto sulle uscite: da Felipe Luis a Leiva - #Lazio #punto #sulle #uscite: #Felipe - CalcioNews24 : Lazio, il punto sulle uscite: da Felipe Luis a Leiva - LoreTheGoalie : @MarcoLumini @SimBarg Ecco, secondo me questo è il punto. Al di là del giudizio sui dirigenti (c'è chi diceva che e… - GiancarloPoli7 : RT @guglielmotim: È fallo. Punto. Al 95' ed ultimo di recupero con la #Lazio sotto di un gol. Così come era fuorigioco #Acerbi vs lo Spezia… -