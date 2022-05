Lazio: Acerbi non ha dubbi, ecco le possibili destinazioni (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo i problemi con la tifoseria, Acerbi è pronto a salutare la Lazio, decisione ormai presa dal difensore. Secondo il Messaggero, il... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo i problemi con la tifoseria,è pronto a salutare la, decisione ormai presa dal difensore. Secondo il Messaggero, il...

Advertising

TuttoMercatoWeb : TMW - Acerbi alla Juve, Rugani alla Lazio: clamoroso scambio in via di definizione - sportmediaset : Juve, è Acerbi il sostituto di Chiellini: scambio con Rugani - MarcelloChirico : Asse caldo #Juventus /#Lazio : Sarri vuole #Rugani, possibile scambio con #Acerbi . - LALAZIOMIA : TMW - Acerbi alla Juve, Rugani alla Lazio: clamoroso scambio in via di definizione - MatteoKidori : @RiccardoCekka @Falconero1987 Ghoulam è uno dei tanti nomi accostati. Pare che stasera la lazio abbia chiuso per 8/… -