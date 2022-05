L’Australia va al voto federale | l’esorbitante aumento del costo della vita peserà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 maggio 2022) di Adriano Tedde* È successo anche qui. Mercoledì notte, mentre mi accingevo a spegnere la televisione, è apparso uno spot che annunciava la prossima messa in onda di Servant of the People. Il telefilm di Volodymyr Zelensky si aggiungerà allo sgangherato palinsestotelevisione pubblica australiana, fatto di programmi a basso, per lo più stranieri, un approfondimento politico settimanale e infinite repliche. Dopo un momento di incredulità, ho dovuto accettare il fatto che anche il paese che mi ospita da quattordici anni è ormai contagiato dal cultopersonalità che si è creato intorno alla figura del presidente ucraino. Del resto, il 31 marzo Zelensky era apparso sugli schermi del Parlamento di Canberra, ricevendo la consueta standing ovation che ha messo insieme i partiti dei rivali Scott Morrison, il Primo Ministro ...