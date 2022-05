Laura Pausini: “Ho il Covid, non mi sentivo bene da sabato” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nessuno avrebbe potuto saperlo, ma Laura Pausini ha accusato i primi sintomi da Covid durante la finale di Eurovision Song Contest quando, poco prima della proclamazione dei vincitori, si è assentata per circa venti minuti. Laura Pausini: ecco perché è scomparsa durante i risultati all’Eurovision https://t.co/nQMWmhiJ9q — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 15, 2022 Quando è tornata sul palco si è giustificata con un “Scusatemi, ero un po’ troppo emozionata per questa grandiosa serata“. E solo dopo il giornalista Andrea Laffranchi del Corriere della Sera ha dato ulteriori chiarimenti. “Durante lo spoglio dei voti, ieri sera, Laura Pausini è scomparsa per una ventina di minuti: un piccolo calo di pressione, da cui si è subito riavuta, scusandosi per la sua assenza. Ma d’altra ... Leggi su biccy (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nessuno avrebbe potuto saperlo, maha accusato i primi sintomi dadurante la finale di Eurovision Song Contest quando, poco prima della proclamazione dei vincitori, si è assentata per circa venti minuti.: ecco perché è scomparsa durante i risultati all’Eurovision https://t.co/nQMWmhiJ9q — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 15, 2022 Quando è tornata sul palco si è giustificata con un “Scusatemi, ero un po’ troppo emozionata per questa grandiosa serata“. E solo dopo il giornalista Andrea Laffranchi del Corriere della Sera ha dato ulteriori chiarimenti. “Durante lo spoglio dei voti, ieri sera,è scomparsa per una ventina di minuti: un piccolo calo di pressione, da cui si è subito riavuta, scusandosi per la sua assenza. Ma d’altra ...

