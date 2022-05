L’Aquila, auto piomba nel giardino di un asilo: diversi bambini coinvolti, uno è grave (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono ancora al lavoro i vigili del fuoco dopo l’incidente di questo pomeriggio. Un vero e proprio evento drammatico visto che nella vicenda sono coinvolti dei bambini. Tutto è iniziato pochi minuti dopo le 14,30: un’auto è piombata nel giardino di un asilo, dove stavano giocando i bambini con le loro maestre. Non è ancora chiaro come sia stato possibile ma al momento la cosa fondamentale è la salute dei piccoli, che sono stati immediatamente soccorsi. Purtroppo, stando a quanto si apprende, uno dei bambini travolti dalla macchina mentre era nell’asilo de L’Aquila, sarebbe in condizioni gravi. I bambini stavano giocando appunto nel giardino. I piccoli coinvolti hanno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono ancora al lavoro i vigili del fuoco dopo l’incidente di questo pomeriggio. Un vero e proprio evento drammatico visto che nella vicenda sonodei. Tutto è iniziato pochi minuti dopo le 14,30: un’ta neldi un, dove stavano giocando icon le loro maestre. Non è ancora chiaro come sia stato possibile ma al momento la cosa fondamentale è la salute dei piccoli, che sono stati immediatamente soccorsi. Purtroppo, stando a quanto si apprende, uno deitravolti dalla macchina mentre era nell’de, sarebbe in condizioni gravi. Istavano giocando appunto nel. I piccolihanno ...

