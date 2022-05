L’Aquila | auto finisce nel giardino di un asilo | un bimbo morto | 5 feriti FOTO

(Di mercoledì 18 maggio 2022) La vettura era parcheggiata in una strada in discesa quando, per motivi ancora da accertare, si è messa in marcia e ha sfondato la recinzione esterna dell’piombando sui piccoli, tutti di età tra 3 e 5 anni

17.23in giardino d'asilo,morto un bimbo Non ce'ha fatta uno dei 6 bambini feriti da un'piombata nel giardino di un asilo, all'. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Aveva 4 anni. I medici hanno fatto di tutto per ...La vettura era parcheggiata in una strada in discesa quando, per motivi ancora da accertare, si è messa in marcia e ha sfondato la recinzione esterna dell'asilo piombando sui piccoli, tutti di età tra ...