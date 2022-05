L’Aquila, auto finisce nel giardino di un asilo: morto un bambino, cinque feriti (Di mercoledì 18 maggio 2022) Grave incidente a L’Aquila: un’auto ha travolto sei bambini nel giardino di un asilo mentre stavano giocando. Uno è morto, altri cinque sono rimasti feriti e di questi, uno, dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Salvatore, è stato trasferito a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura era parcheggiata in una strada L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Grave incidente a: un’ha travolto sei bambini neldi unmentre stavano giocando. Uno è, altrisono rimastie di questi, uno, dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Salvatore, è stato trasferito a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura era parcheggiata in una strada L'articolo proviene da Inews24.it.

