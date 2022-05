Advertising

folucar : RT @la_lagigogin: Mizzega che giravolta quella di Silvio sull'Ucraina. Ora a favore delle armi nell'abbraccio mortale con Draghi è rimasto… - Rosyfree74 : RT @la_lagigogin: Mizzega che giravolta quella di Silvio sull'Ucraina. Ora a favore delle armi nell'abbraccio mortale con Draghi è rimasto… - gred_vet : RT @la_lagigogin: Mizzega che giravolta quella di Silvio sull'Ucraina. Ora a favore delle armi nell'abbraccio mortale con Draghi è rimasto… - RenatoSouvarine : RT @la_lagigogin: Mizzega che giravolta quella di Silvio sull'Ucraina. Ora a favore delle armi nell'abbraccio mortale con Draghi è rimasto… - la_lagigogin : Mizzega che giravolta quella di Silvio sull'Ucraina. Ora a favore delle armi nell'abbraccio mortale con Draghi è rimasto il PD con IV? -

Globalist.it

'Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, i nostri Paesi sono compagni di strada - ha aggiunto- Italia e Finlandia sono stati ammessi alle Nazioni Unite nello stesso anno, nel 1955. I ......sono Che noia sentire questi personaggi cercare in tutti i modi di denigrare la figura di... Il centrosinistra non esiste più da tempo ed ormai verso al suicidio politico grazie all'... L’abbraccio di Draghi a Sanna Marin: è il ben venuta dell’Italia alla Finlandia nella Nato "Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, i nostri Paesi sono compagni di strada" ha detto il nostro Premier."La guerra si ferma solo quando Putin la smette di bombardare uno Stato libero e sovrano. Che può sapere in più Draghi". L'opinione di Andrea Viola ...