La UEFA blocca i piani per un fondo da 6 miliardi (Di mercoledì 18 maggio 2022) La UEFA ha sospeso i piani per un fondo da 6 miliardi di euro che aveva l'obiettivo di aiutare il calcio europeo a riprendersi dall'impatto dell'emergenza Coronavirus. Lo scrive Bloomberg, spiegando che l'organo di governo del calcio europeo ha lavorato al pacchetto di aiuti per circa un anno e contava sulla banca statunitense Citigroup Inc.

