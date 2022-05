La tragedia dell' asilo

Leggi su agi

(Di mercoledì 18 maggio 2022) AGI - È morto in ospedale un bambino rimasto gravemente ferito nell'incidente provocato da un'auto che ha sfondato la recinzione di unall'Aquila ed è finita nel cortile. Altri cinque piccoli feriti non sembrano correre alcun pericolo di vita. Secondo i primi accertamenti, alla guidaa Volkswagen 'Passat' station wagon, c'era una mamma che era andata a prendere il figlio all'lasciandone un altro di 10 anni a bordoa vettura parcheggiata in discesa che sarebbe riuscito a togliere il freno. Un'ipotesi che dovrà essere confermata. L'auto ha poi divelto un cancello in cui al giardino sempre di pertinenzaa scuola si trovavano un gruppo di minori a giocare, grazie alla giornata soleggiata. I vigili del fuoco hanno dovuto prima liberare i ragazzini finiti sotto la macchina prima di ...