La teoria di Fratoianni | con Svezia e Finlandia nella Nato la situazione peggiora| VIDEO

(Di mercoledì 18 maggio 2022) La richiesta didi entrarepotrebbere lo scenario del conflitto in Ucraina. Ne è convinto Nicola, segretario nazionale di Sinistra Italiana, intervenuto durante la puntata di oggi, 18 maggio, del programma Controcorrente condotto da Veronica Gentili su Rete 4. "Penso che dovremmo aprire una discussione - spiega- il tema non è seabbiano la leggitimità di chiederlo, che si siano spaventati è ovvio. Il punto è che siccome lanon è un'organizzazione in cui si può richiedere di entrare e a quel punto entri, a mio parere questa mossa non è una genialata"