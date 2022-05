La telecamera che cambierà il mondo: l’universo si regge cosi (Di mercoledì 18 maggio 2022) Grazie a un’immagine super nitida offerta da MIRI, secondo molti interpreti si apriranno nuove e inaspettate possibilità per la ricerca spaziale. Come sappiamo, il James Webb Space Telescope della NASA ha allineato tutti e quattro i suoi strumenti scientifici, e ora può scattare le sue prime foto. Il Lil Mid-Infrared Instrument, o MIRI, è uno strumento fotografico a bordo del James Webb. E finalmente abbiamo a disposizione una sua prima immagine. Si tratta di un test che inquadra la Grande Nube di Magellano. cambierà il mondo – curiosauro.itL’immagine super nitida catturata da MIRI L’immagine del test MIRI (a 7,7 micron) mostra parte della Grande Nube di Magellano. Abbiamo a che fare con una piccola galassia satellite della Via Lattea, dove però si concentrano tantissime stelle, utili a testare le prestazioni fotografiche e analitiche del telescopio ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Grazie a un’immagine super nitida offerta da MIRI, secondo molti interpreti si apriranno nuove e inaspettate possibilità per la ricerca spaziale. Come sappiamo, il James Webb Space Telescope della NASA ha allineato tutti e quattro i suoi strumenti scientifici, e ora può scattare le sue prime foto. Il Lil Mid-Infrared Instrument, o MIRI, è uno strumento fotografico a bordo del James Webb. E finalmente abbiamo a disposizione una sua prima immagine. Si tratta di un test che inquadra la Grande Nube di Magellano.il– curiosauro.itL’immagine super nitida catturata da MIRI L’immagine del test MIRI (a 7,7 micron) mostra parte della Grande Nube di Magellano. Abbiamo a che fare con una piccola galassia satellite della Via Lattea, dove però si concentrano tantissime stelle, utili a testare le prestazioni fotografiche e analitiche del telescopio ...

Advertising

giulycart : Auto di figlio.... Stamattina davanti all'ufficio. Hanno vagliato le telecamere per vedere se atto vandalico. Il c… - IndiaMele : RT @EssereAnimali: Vi ricordate la nostra indagine in un allevamento di maiali DOP con telecamera nascosta? Sono arrivate sanzioni pari a… - Rino91501751 : RT @EssereAnimali: Vi ricordate la nostra indagine in un allevamento di maiali DOP con telecamera nascosta? Sono arrivate sanzioni pari a… - KodomoStudio : RT @Biancanevermind: 246 canali HD di cinema ma il mio guilty pleasure restano le televendite dei negozietti con le sciure che si rivolgono… - LyZJessbdY7hb9G : RT @Seoul_ItalyBTS: #V seonbae-nim (@BTS_twt) ha postato una video-cover di “Someone Like You” di Adele e, se la guardate, noterete che la… -