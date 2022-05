La sceneggiata di Orsini su “Hitler brutto e cattivo” | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Alessandroa Cartabianca torna a spiegare la sua frase sue l’innesco della Seconda Guerra Mondiale parlando con Maria Elena Boschi. “Facciamo così dottoressa – dice il sociologo alla conduttrice Bianca Berlinguer – come si fa a scuola. Come i bambini. Per me, un mostro,. L’Olocausto è un orrore. Non è colpa dell’alleanza Francia-Inghilterra-Polonia se è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale. Io ho detto semplicemente che quandonel ’39 ha invado la Polonia non si aspettava di far scoppiare una guerra mondiale. E ho usato questo caso studio per spiegare il meccanismo delle reazioni a catena nelle alleanze strutturali. È complesso, però questo è il concetto”. La ...