(Di mercoledì 18 maggio 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – Nella sanità pubblica ad allarmare sempre di più è il numero dei decessi per infezioni correlate all'assistenza (ICA), ovvero contratte all'interno delle strutture sanitarie. Basti pensare che le morti italiane rappresentano il 30% del totale in Europa. Numeri che fotografano la realtà di un sistema sanitario messo a dura prova dal Covid e che oggi, più che mai, ha il dovere di porre l'attenzione sul tema cruciale dellae dell'igiene pubblica. Temi contenuti in una legge, la cosiddetta Gelli-Bianco (24/2017), il cui ambizioso obiettivo è quello di incardinare il tema della sicurezza nel diritto alla salute e che oggi, a distanza di cinque anni dalla sua promulgazione, necessita di un tagliando di controllo. Di questo si è discusso durante il convegno dal titolo “L'Applicazione della Legge 24/2017 a cinque anni dall'approvazione – Il ...

Advertising

LaNotifica : La sanificazione degli ospedali tra ostacoli e buone pratiche - MasterblogBo : FIRENZE (ITALPRESS) – Nella sanità pubblica ad allarmare sempre di più è il numero dei decessi per infezioni correl… - ItaliaNotizie24 : La sanificazione degli ospedali tra ostacoli e buone pratiche - Tele_Nicosia : La sanificazione degli ospedali tra ostacoli e buone pratiche - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash La sanificazione degli ospedali tra ostacoli e buone pratiche -… -

Qui News Cecina

Inoltre, concorre al conseguimento, in un'ottica di sviluppo sostenibile,obiettivi relativi ... Procedura di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia, died altri servizi - ......scuole comprensive di indicazioni di carattere tecnico su impianti didell'aria mobili e sistemi fissi di ventilazione. Linee guida necessarie per permettere la messa in sicurezza... La sanificazione degli ospedali tra ostacoli e buone pratiche "Noi da oltre trent'anni studiamo elementi per dare sicurezza all'interno degli ospedali ... il risultato finale di un servizio di pulizia e sanificazione con parametri "oggettivi" e "misurabili"."Noi da oltre trent'anni studiamo elementi per dare sicurezza all'interno degli ospedali, troppo spesso inascoltati ... consentendo di misurare il risultato finale di un servizio di pulizia e ...