"La Russia usa migliaia di ceceni per sopperire alle perdite" (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mosca avrebbe utilizzato migliaia di combattenti ceceni nelle aree di Mariupol e Lugansk per sopperire ai suoi "significativi problemi di risorse in Ucraina": lo sostiene il ministero della Difesa britannico. "Nonostante le forze... Leggi su europa.today (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mosca avrebbe utilizzatodi combattentinelle aree di Mariupol e Lugansk perai suoi "significativi problemi di risorse in Ucraina": lo sostiene il ministero della Difesa britannico. "Nonostante le forze...

Advertising

gparagone : L’America, nel fornire le armi, sta scommettendo sulla PROPRIA economia. #StaseraItalia #Ucraina #Russia #USA - RaiNews : La decisione del dipartimento del tesoro Usa - anticipata da Bloomberg - se confermata, costringerebbe la Russia a… - andreapurgatori : Gen. Austin mindifesa #Usa tratta cessate il fuoco con gen. Shoigu mindifesa #Russia. Non dovrebbe essere mindifesa… - GiudizioAtomico : @passionescatto L obbiettivo strategico del secolo per gli Usa è distruggere la Cina, tenendo impegnata la Russia s… - sergioalesi : Quindi: Pandemia, Assalto a Capitol Hill, Governati pazzi in Usa e Russia, Guerra atomica, Ufo!...Tutto previsto/sc… -