La Russia minaccia la Moldova | ' Le sue azioni contro di noi mettono in dubbio lo status neutrale'

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che minaccia di bloccare l'adesione di Finlandia e Svezia alla… - MediasetTgcom24 : Von der Leyen: 'Russia è la minaccia più diretta all'ordine mondiale' #ursulavonderleyen - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'L'espansione della Nato è artificiale', ha detto il presidente russo Vladimir Putin. 'La Russia non ha p… - CARLA78120656 : LA RUSSIA non è una minaccia al NUOVO ORDINE MONDIALE! Perché la von der Lyen....pensa di appartenere a questo DISORDINE? - Bu39159456 : @AxiaFel @MarracinoD la Russia sta impedendo l'esportazione del grano che sostenta mezza Africa quindi è una minacc… -

La richiesta di adesione alla Nato è una chiara risposta all’invasione russa dell’Ucraina e alla minaccia che rappresenta per la pace in Europa, per la nostra sicurezza collettiva. L’Italia appoggia ...Lo ha detto la la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un briefing. Lo riporta la Tass. E ha poi ha aggiunto: "Non saremo indifferenti" ...