La rivista che racconta a fumetti le grandi inchieste del nostro tempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Spiegare, raccontare, informare attraverso il fumetto. Ecco l'obiettivo della "Revue Dessinée Italia", fondata da Massimo Colella, Andrea Coccia, giornalista indipendente e co-fondatore del Media indipendente Slow News, Lorenzo Palloni, fumettista, Alessio Ravazzani, fumettista e grafico editoriale. Un entourage di professionisti che uniscono i loro talenti per creare un formato inedito di interpretazione della realtà. L'idea ha già preso piede in Francia, quando nel 2013 Franck Bourgeron, Olivier Jouvray, Sylvain Ricard, Virginie Ollagnier, David Servenay e altri danno vita a un progetto omonimo, "La Revue Dessinée", che conta oggi diecimila abbonati e dodicimila vendite in libreria. Massimo Colella era già responsabile de "La Bande Destinée", agenzia specializzata nella comunicazione tramite le animazioni che nel 2021 ha realizzato ...

