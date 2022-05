La risposta di Fedez all’invito di Liliana Segre a Chiara Ferragni per il Memoriale della Shoah (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’appello-invito di Liliana Segre a Chiara Ferragni ha già ottenuto una prima risposta. La replica non è arrivata dall’imprenditrice influencer, ma dal marito Fedez che da sempre ha apprezzato il ruolo di senatrice a vita e la figura di memoria storica della donna sopravvissuta all’Olocausto. E adesso, nel tentativo di rispondere a quell’appello per sensibilizzare i giovani alla conoscenza della vera storia degli orrori della Shoah, il rapper milanese ha invitato la 91enne a partecipare al suo podcast. Sarei felice di invitare la Senatrice Liliana Segre al nostro podcast Muschio Selvaggio, spero possa accogliere il nostro invito — Fedez (@Fedez) May ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’appello-invito diha già ottenuto una prima. La replica non è arrivata dall’imprenditrice influencer, ma dal maritoche da sempre ha apprezzato il ruolo di senatrice a vita e la figura di memoria storicadonna sopravvissuta all’Olocausto. E adesso, nel tentativo di rispondere a quell’appello per sensibilizzare i giovani alla conoscenzavera storia degli orrori, il rapper milanese ha invitato la 91enne a partecipare al suo podcast. Sarei felice di invitare la Senatriceal nostro podcast Muschio Selvaggio, spero possa accogliere il nostro invito —(@) May ...

