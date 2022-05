La ripicca della Russia che espelle 24 diplomatici italiani per i provvedimenti contro gli emissari di Mosca (Di mercoledì 18 maggio 2022) Italia, Francia e Spagna si sono visti espellere dalla Russia rispettivamente 24, 34 e 27 diplomatici, dichiarati da Mosca “persone non gradite” in seguito a provvedimenti simili adottati dai rispettivi Paesi con omologhi del Cremlino in seguito all’invasione dell’Ucraina. Mentre il ministero degli Esteri francese parla di decisione che “non ha alcuna base legittima”, che è stata “presentata dalla parte russa come una risposta alle decisioni” prese dalla Francia lo scorso aprile, quando furono espulsi “diverse decine di agenti russi” sospettati di essere spie, il premier Mario Draghi predica moderazione: “È un atto ostile, ma non bisogna assolutamente interrompere i rapporti diplomatici”, ha dichiarato durante un incontro con la premier finlandese Sanna Marin. La ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Italia, Francia e Spagna si sono vistire dallarispettivamente 24, 34 e 27, dichiarati da“persone non gradite” in seguito asimili adottati dai rispettivi Paesi con omologhi del Cremlino in seguito all’invasione dell’Ucraina. Mentre il ministero degli Esteri francese parla di decisione che “non ha alcuna base legittima”, che è stata “presentata dalla parte russa come una risposta alle decisioni” prese dalla Francia lo scorso aprile, quando furono espulsi “diverse decine di agenti russi” sospettati di essere spie, il premier Mario Draghi predica moderazione: “È un atto ostile, ma non bisogna assolutamente interrompere i rapporti”, ha dichiarato durante un incon la premier finlandese Sanna Marin. La ...

Advertising

uboot96km : @AlfioKrancic a ferragosto, x ripicca della speranza ai contestatori novax - DanielaV947 : Non posso accettare che Dybala vada via senza avere vinto assieme la Champions…ora che dopo anni di nulla hanno dec… - Gianluigi_1991 : @ArenaRosario Per me è una ripicca della juve per l'offerta a dybala - andreascan76 : @romeoagresti @GoalItalia @goal non si discute il giocatore ma ho difficoltà a capire la logica(rinnovamento) se no… - MariaNerazzurra : @MatteoBandit2 @AleScordinter @InterCM16 @Gazzetta_it Per il gioco della Juve Perisic non va bene secondo me e poi… -