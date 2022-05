La Rai celebra la Giornata della Legalità ricordando Falcone e Borsellino

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Un ricordo nel trentesimo anniversario dell’attentato di Capaci Saranno 30 anni quest’anno dalla strage di Capaci del 23 maggio 1992, in cui persero la vita, lungo l’autostrada di Palermo, Giovanni, la moglie Francesca Morvillo e gli uominiscorta. Nemmeno due mesi dopo un secondo attentato costò la vita a Paoloe ai cinque agentisua scorta in via D’Amelio. La Raicosì latutte le vittimeMafia. Già dal 18 maggio, Rainews24, sarà in diretta da Palermo e dai luoghi simbololotta alla mafia con Tg, speciali e approfondimenti. Lunedì 23 maggio il Tg1 trasmetterà in diretta dal Foro Italico la commemorazione alla ...

Advertising

Radio1Rai : #23maggio Con un palinsesto dedicato su tutte le reti e i canali radiotelevisivi la #Rai celebra la Giornata della… - 361_magazine : Il ricordo delle vittime della #Mafia sui canali #Rai - ElveAngelic : RT @SMSNEWSOFFICIAL: “Trent’anni insieme con Falcone e Borsellino”, la Rai celebra la Giornata della Legalità. Maria Falcone: “Giovanni dic… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Trent’anni insieme con Falcone e Borsellino. La Rai celebra la Giornata della Legalità - ilariasotis : RT @Radio1Rai: #23maggio Con un palinsesto dedicato su tutte le reti e i canali radiotelevisivi la #Rai celebra la Giornata della legalità… -

Ad un anno dalla sua morte,Unoquesta sera Franco Battiato con la messa in onda - in prima serata dopo 'I Soliti Ignoti' - del documentario 'Il Coraggio di Essere Franco' . Con la voce narrante di Alessandro ...LA STORIA - "Il cannone sepolto"fra realtà e creatività la vicenda della fabbricazione di ...sono diventati cult (ad esempio il talk show "Nautilus" in onda da 20 anni) anche per lasia ...Saranno 30 anni quest'anno dalla strage di Capaci del 23 maggio 1992, in cui persero la vita, lungo l’autostrada di Palermo, Giovanni Falcone ...In occasione delgiornata della legalità 2022, la Rai trasmetterà una serie di contenuti dedicati alla memoria di Falcone e Borsellino.