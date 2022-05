(Di mercoledì 18 maggio 2022) Il presidente del Consiglio Ue Charlesha proposto la creazione di una nuova realtà politica che vada oltre l’Unione: «Faccio appello per la creazione di unageopolitca. L’obiettivo è forgiare una convergenza e approfondire la cooperazione operativa per affrontare le sfide comuni, la pace, la stabilità e la sicurezza nel nostro continente».non ha dato altre indicazioni al momento ma sembra ha detto che i colloqui con i leader siano già cominciati: «Ho iniziato a consultare i 27 leader. Il tema sarà all’ordine del giorno del Consiglio europeo di giugno. E proporrò di tenere una conferenza durante o subito dopo l’estate, che riunirà i leader dell’Ue e quelli dei paesi partner interessati».ha spiegato anche che questo organo politico, che ...

Aoun , alleato di Hezbollah, o con il suo rivale, Samir Geagea . Ha vinto il secondo, ha perso malamente il primo. La sconfitta di Aoun manda in soffitta la lineadal Libano a tutti ... La proposta di Michel: «È tempo di creare di una Comunità geopolitica europea» Il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, alla sessione plenaria del Comitato economico ... senza dover aspettarne la fine", è quanto propone il presidente del Consiglio UE parallelamente ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 mag - Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, si e' espresso in merito a un processo di adesione 'progressivo' all'Unione europea e ha difeso l ...