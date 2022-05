La premier della Moldavia e le misteriose esplosioni in Transnistria: «Qualcuno vuole spingerci in guerra» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Natalia Gavrilita, premier della Moldavia, parla delle misteriose esplosioni che da qualche tempo si verificano in Transnistria. La regione filo-russa è sotto il controllo di Putin mentre secondo i media ucraini la Russia ha un piano per invaderla allo scopo di aprire un altro fronte con Kiev. In un’intervista rilasciata a Greta Privitera del Corriere della Sera Gavrilita non commenta le accuse incrociate che da tempo si lanciano l’Ucraina e la Russia sulla responsabilità degli attacchi terroristici. Ma una cosa le è chiara: «questi incidenti sono causati da parti interessate che mirano a destabilizzarci e a trascinarci in una guerra indesiderata. Sono attacchi mascherati per creare panico e insicurezza». Nei giorni scorsi la direttrice ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) Natalia Gavrilita,, parla delleche da qualche tempo si verificano in. La regione filo-russa è sotto il controllo di Putin mentre secondo i media ucraini la Russia ha un piano per invaderla allo scopo di aprire un altro fronte con Kiev. In un’intervista rilasciata a Greta Privitera del CorriereSera Gavrilita non commenta le accuse incrociate che da tempo si lanciano l’Ucraina e la Russia sulla responsabilità degli attacchi terroristici. Ma una cosa le è chiara: «questi incidenti sono causati da parti interessate che mirano a destabilizzarci e a trascinarci in unaindesiderata. Sono attacchi mascherati per creare panico e insicurezza». Nei giorni scorsi la direttrice ...

