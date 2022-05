La musica di Moon Knight è quasi più avvincente della serie (Di mercoledì 18 maggio 2022) Moon Knight, la serie targata Marvel Studios (su Disney+) con Oscar Isaac ed Ethan Hawke, racconta la storia di Steven Grant, commesso di un negozio di souvenir di un museo con un disturbo dissociativo dell'identità, alle prese con un enigma che coinvolge anche antiche divinità egizie e si sovrappone ai problemi legati alla sua salute mentale, che spesso gli impediscono di distinguere tra realtà e allucinazione. La musica che accompagna gli episodi si muove tra suoni d’antan e sapori mediorientali e, un po’ come il protagonista, salta continuamente tra presente e passato. Arab Trap: Made in Egypt di DJ Kaboo «Arab Trap è stato il primo pezzo che ho prodotto», racconta Mohamed Serour, in arte DJ Kaboo, «Sono davvero felice che faccia parte di un progetto così grande e mi è sembrata una scelta azzeccata per introdurre ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 18 maggio 2022), latargata Marvel Studios (su Disney+) con Oscar Isaac ed Ethan Hawke, racconta la storia di Steven Grant, commesso di un negozio di souvenir di un museo con un disturbo dissociativo dell'identità, alle prese con un enigma che coinvolge anche antiche divinità egizie e si sovrappone ai problemi legati alla sua salute mentale, che spesso gli impediscono di distinguere tra realtà e allucinazione. Lache accompagna gli episodi si muove tra suoni d’antan e sapori mediorientali e, un po’ come il protagonista, salta continuamente tra presente e passato. Arab Trap: Made in Egypt di DJ Kaboo «Arab Trap è stato il primo pezzo che ho prodotto», racconta Mohamed Serour, in arte DJ Kaboo, «Sono davvero felice che faccia parte di un progetto così grande e mi è sembrata una scelta azzeccata per introdurre ...

Advertising

LaBombetta76 : @grande_flagello Vi prego qualcuno che metta sotto la musica di sailor moon e raggi colorati che gli escono dalle mani ?? - radiokemonia : Stai ascoltando: The Alan Parsons Project-Children of the Moon La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Moon Ray-Comanchero (Vocal Radio) La musica anni 80 solo su - springday_moon : si può essere fan di un gruppo anche se non si conoscono i nomi dei singoli membri se ti piace la musica, ti puoi considerare fan punto. - radiokemonia : Stai ascoltando: Duran Duran-New Moon on Monday (2010 Remaster) La musica anni 80 solo su -