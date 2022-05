(Di mercoledì 18 maggio 2022) Quello che sta accadendo «ha poco a che fare» con la storia «del partito in cui milito da vent’anni: non riconosco lo stile e il metodo del presidente Berlusconi». Mariastellaper gli Affari Regionali, dopo le dichiarazioni a Sorrento seguite alla sostituzione del coordinatore della Lombardia Massimiliano Salini con Licia Ronzulli, fedelissima di Berlusconi, non fa marcia indietro. E in un’intervista al Corriere non solo ribadisce la richiesta di un cambio di rotta, ma contesta la linea diche le appare appiattita sulla Lega. Soprattutto dopo le parole, pur se poi in parte ritrattate, di Silvio Berlusconi sull’Ucraina, con il Cavaliere che ha criticato Joe Biden e Jens Stoltenberg spiegando chenon si siede al tavolo delle trattative perché i due leader non sono ...

Advertising

Elena75000176 : RT @Linkiesta: La ministra @msgelmini contro le ambiguità pro #Putin dentro Forza Italia - Ninabazz3 : La ministra Gelmini contro le ambiguità pro Putin dentro Forza Italia - Linkiesta : La ministra @msgelmini contro le ambiguità pro #Putin dentro Forza Italia - fedeli_paolo : RT @NFratoianni: Per gli italiani sono indispensabili: una #sanità pubblica efficiente, una #scuola pubblica migliore di quella distrutta… - Open_gol : L’ex Cav ha criticato l’invio di artiglieria pesante agli ucraini. La ministra Fi: «La libertà non può valere solo… -

Quello che sta accadendo "ha poco a che fare" con la storia "del partito in cui milito da vent'anni: non riconosco lo stile e il metodo del presidente Berlusconi". Mariastellaper gli Affari Regionali, dopo le dichiarazioni a Sorrento seguite alla sostituzione del coordinatore della Lombardia Massimiliano Salini con Licia Ronzulli, fedelissima di ...Quello che sta accadendo 'ha poco a che fare' con la storia 'del partito in cui milito da vent'anni: non riconosco lo stile e il metodo del presidente Berlusconi'. Mariastellaper gli Affari Regionali, dopo le esplosive dichiarazioni a Sorrento seguite alla sostituzione del coordinatore della Lombardia con Licia Ronzulli, non fa marcia indietro. E non solo ...Sulle pagine dipolitica dei principali quotidiani si parla delle polemiche dopo il vertice del centrodestra, i referendum sulla giustizia e il confronto in vista dell'informativa del premier Draghi su ...La ministra per gli Affari regionali al Corriere, facendo riferimendo alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi sulla guerra in Ucraina: "Il tempo di ...