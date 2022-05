La ministra e le università italiane escluse dal “visto speciale” | «Noi penalizzati ma per gli studenti non cambia nulla»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Ladell’Maria Cristina Messa parla oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera delletagliate fuori dai “visti speciali” che il Regno Unito concederà agliusciti dai migliori atenei del mondo. Nell’elenco infatti ci sono solo cinqueeuropee e nessuna italiana. Ma, spiega Messa, va precisato che per ricercatori enonniente: «I visti per chi ha una proposta di lavoro o di ricerca, o per studiare all’, nonno. I nostri atenei non sono compresi in questa graduatoria, che non so quanto sia aggiornata rispetto all’ultimo anno. Ed è un elenco che si basa sui ranking universitari, dove ai primi ...