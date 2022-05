"La mia partita più importante": lo sfregio di Josè Mourinho a Moratti e interisti, qui cambia la storia (Di mercoledì 18 maggio 2022) "Contro il Feyenoord è per me la finale più importante di tutte". A una settimana dall'atto conclusivo di Conference League, Josè Mourinho stupisce con effetti speciali e, chissà, lascerà un po' con l'amaro in bocca i milioni di tifosi dell'Inter che ancora oggi, 12 anni dopo, lo venerano per il Triplete nerazzurro del 2010 e per la magica notte del Bernabeu. Lo Special One oggi allena la Roma ma sia pure con fortune alterne ha ancora la stessa capacità di spiazzare gli interlocutori, sorprendere i giornalisti, regalare titoli e provocazioni. "storia e prestigio delle competizioni sono ovviamente diverse, ma questa per me è la più importante di tutte perché le altre sono già state giocate, mentre questa bisogna giocarla". Il riferimento, in conferenza stampa, è ovviamente alle finali di Champions ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) "Contro il Feyenoord è per me la finale piùdi tutte". A una settimana dall'atto conclusivo di Conference League,stupisce con effetti speciali e, chissà, lascerà un po' con l'amaro in bocca i milioni di tifosi dell'Inter che ancora oggi, 12 anni dopo, lo venerano per il Triplete nerazzurro del 2010 e per la magica notte del Bernabeu. Lo Special One oggi allena la Roma ma sia pure con fortune alterne ha ancora la stessa capacità di spiazzare gli interlocutori, sorprendere i giornalisti, regalare titoli e provocazioni. "e prestigio delle competizioni sono ovviamente diverse, ma questa per me è la piùdi tutte perché le altre sono già state giocate, mentre questa bisogna giocarla". Il riferimento, in conferenza stampa, è ovviamente alle finali di Champions ...

