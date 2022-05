Advertising

Naz_Montecatini : La medicina narrativa grazie a Annastaccatolisa - salute_pubblica : I CAVALLI DI TEX Valeria Tonini, Con questo racconto ha vinto il premio Rudolf Virchow 2021, un concorso letterario… - NovartisItalia : ? ?? In questo episodio del #podcast #VociPerLaSalute parliamo della medicina narrativa. Un approccio che parte dall… - StaffLibriNews : I migliori libri di medicina narrativa - Perugia : Convegno di esperti di Medicina narrativa a Perugia: Gli organizzatori, l'umanizzazione decisiva nella clinica… -

Quattro incontri per imparare a raccontarsi quando si è pazienti cronici. Domani il primo appuntamento con la presidente ...E' questo l'obiettivo del ciclo di incontri di "", che si svolgerà all'ospedale di Pescia nell'Oratorio della Cappella di Sant' Antonio Abate (in via Cesare Battisti, 2 davanti al ... La medicina narrativa grazie a Annastaccatolisa Quattro incontri per imparare a raccontarsi quando si è pazienti cronici. Domani il primo appuntamento con la presidente dell’associazione ...Il progetto teatrale, prodotto e promosso dal C6 Siloku Onlus, è nato durante la pandemia e coinvolge un gruppo di pazienti oncologiche in un percorso di autobiografia narrativa ...