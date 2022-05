La lezione finlandese di Sanna Marin | Con l' Italia nella Nato Putin? È inarrestabile

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Ma perché non ce l’abbiamo noi! E’ socialista, ha 36 anni, è stata eletta premier a 34, ama l’, balla la “polka” atlantica come Mario Draghi e ha chiesto alla: “La mia F... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti