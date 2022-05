La guerra che la Russia non poteva vincere (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il prodotto interno lordo russo è, grossomodo, sui livelli di quello spagnolo. Sommando quello dei paesi della sola Unione Europea, alcuni dei quali (Francia, Italia e Germania) superano il PIL russo, si inizia ad avere un’idea della sproporzione economica che sta dietro alla guerra ucraina. La spesa della Federazione Russa per il comparto militare (armamenti, personale, logistica) si attesterebbe a circa il 4,5% del PIL per l’anno 2020. Queste stime risentono ovviamente delle fluttuazioni del valore del rublo rispetto al dollaro, dato che sono effettuate proprio in valuta statunitense. In maniera analoga, con il totale dei budget militari (pur non elevati in valore percentuale sul PIL) dei soli paesi membri dell’UE si arriva ad un multiplo di questa cifra. Non ci sono però solo i numeri a dirci che Putin si è infilato in un ginepraio. Molto spesso il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il prodotto interno lordo russo è, grossomodo, sui livelli di quello spagnolo. Sommando quello dei paesi della sola Unione Europea, alcuni dei quali (Francia, Italia e Germania) superano il PIL russo, si inizia ad avere un’idea della sproporzione economica che sta dietro allaucraina. La spesa della Federazione Russa per il comparto militare (armamenti, personale, logistica) si attesterebbe a circa il 4,5% del PIL per l’anno 2020. Queste stime risentono ovviamente delle fluttuazioni del valore del rublo rispetto al dollaro, dato che sono effettuate proprio in valuta statunitense. In maniera analoga, con il totale dei budget militari (pur non elevati in valore percentuale sul PIL) dei soli paesi membri dell’UE si arriva ad un multiplo di questa cifra. Non ci sono però solo i numeri a dirci che Putin si è infilato in un ginepraio. Molto spesso il ...

