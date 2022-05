La giovane rock star dell’irrequieto Jesse Eisenberg si scopre troppo narcisista

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo aver aperto l’edizione (virtuale) del Sundance 2022, When You Finish Saving the World, porta un tocco dipower all’apertura della Semaine de la Critique. L’esordio alla regia di L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Non ne è venuto fuori un granché, ero molto". Anche la religione ha cominciato a starle ... Ho fatto tanti concerti cantando cover, c'era anche molto, e ora eccomi: sento di aver trovato la ...Victoria, che ha iniziato a suonare la chitarra elettrica a 8 anni, oggi è la bassista della... dietro la musicista che sul palco non si ferma mai, c è unadonna che nel suo passato ...Dopo la lunga attesa dovuta alla pandemia, 'Rockin'1000' torna in Francia sabato 14 maggio, allo Stade de France a Parigi: 1. (ANSA) ...