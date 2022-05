La giornalista russa Tatiana Kukhareva: “La Russia è rimasta nei suoi confini…”. E in studio scoppiano a ridere | VIDEO (Di mercoledì 18 maggio 2022) “La Russia è rimasta nei suoi confini, l’attuale crisi in Ucraina è una cosa diversa, non è collegata all’allargamento della Nato che va avanti da decenni”: le parole della giornalista russa dell’emittente governativa Sputnik, Tatiana Kukhareva, generano ilarità nello studio di Dimartedì. “È rimasta nei confini lo può dire al Muppet Show, vista l’invasione della Crimea, dell’Ucraina. I confini sì, quelli dello zar però, quelli della Russia imperiale”, le risponde ironicamente David Parenzo, tra gli ospiti balzati sulla sedia alle parole della cronista. #dimartedi La giornalista russa Tatiana Kukhareva: “La Russia è ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Laneiconfini, l’attuale crisi in Ucraina è una cosa diversa, non è collegata all’allargamento della Nato che va avanti da decenni”: le parole delladell’emittente governativa Sputnik,, generano ilarità nellodi Dimartedì. “Ènei confini lo può dire al Muppet Show, vista l’invasione della Crimea, dell’Ucraina. I confini sì, quelli dello zar però, quelli dellaimperiale”, le risponde ironicamente David Parenzo, tra gli ospiti balzati sulla sedia alle parole della cronista. #dimartedi La: “Laè ...

