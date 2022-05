La Formula1, da sport a… reality show (Di mercoledì 18 maggio 2022) La F1 confonde le linee tra sport e reality Tv The Times, pagina 57, di Matthew Syed. Dopo uno dei finali più avvincenti della storia della Formula1 dello scorso anno, ho faticato a mantenere il mio entusiasmo per questa stagione. Questo sport ha molte storie avvincenti, offre un buon quoziente di drammaticità e sta indubbiamente crescendo in termini di presenza sui social media, di reddito e di portata (l’ingresso in America è particolarmente impressionante). Ma devo confessare che ho sempre più la sensazione che noi, i fan, veniamo manipolati. Non è certo originale notare che il culmine della scorsa stagione non è stato un puro dramma sportivo. No, è sembrato più un intrattenimento sceneggiato; un direttore di gara sotto pressione da parte dei signori dello sport per garantire che ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 18 maggio 2022) La F1 confonde le linee traTv The Times, pagina 57, di Matthew Syed. Dopo uno dei finali più avvincenti della storia delladello scorso anno, ho faticato a mantenere il mio entusiasmo per questa stagione. Questoha molte storie avvincenti, offre un buon quoziente di drammaticità e sta indubbiamente crescendo in termini di presenza sui social media, di reddito e di portata (l’ingresso in America è particolarmente impressionante). Ma devo confessare che ho sempre più la sensazione che noi, i fan, veniamo manipolati. Non è certo originale notare che il culmine della scorsa stagione non è stato un puro drammaivo. No, è sembrato più un intrattenimento sceneggiato; un direttore di gara sotto pressione da parte dei signori delloper garantire che ...

