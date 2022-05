La Finlandia teme lo stop del gas russo da venerdì, l’allarme del settore alimentare: «Così aumenteranno i prezzi» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Cresce la convinzione in Finlandia che da venerdì 20 maggio la Russia interromperà le forniture di gas per Helsinki, dopo che il Paese governato da Sanna Marin ha annunciato di voler aderire alla Nato assiema alla Svezia dopo un lungo periodo di neutralità. Secondo la principale compagnia finlandese del gas, la Gasum, esiste una previsione concreta che il flusso di gas per la Finlandia dalla Russia potrebbe essere interrotto al massimo entro sabato. Al quotidiano finlandese Helsingin Sanomat, l’ad di Gasum Mika Wiljanen ha spiegato che da tempo la società si sta preparando per un possibile stop del gas da parte di Mosca. Il manager ha detto che al momento la sua compagnia è in grado di «soddisfare le esigenze immediate durante la stagione estiva», sempre che non sorgano ulteriori problemi. Secondo Wiljanen, però, la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) Cresce la convinzione inche da20 maggio la Russia interromperà le forniture di gas per Helsinki, dopo che il Paese governato da Sanna Marin ha annunciato di voler aderire alla Nato assiema alla Svezia dopo un lungo periodo di neutralità. Secondo la principale compagnia finlandese del gas, la Gasum, esiste una previsione concreta che il flusso di gas per ladalla Russia potrebbe essere interrotto al massimo entro sabato. Al quotidiano finlandese Helsingin Sanomat, l’ad di Gasum Mika Wiljanen ha spiegato che da tempo la società si sta preparando per un possibiledel gas da parte di Mosca. Il manager ha detto che al momento la sua compagnia è in grado di «soddisfare le esigenze immediate durante la stagione estiva», sempre che non sorgano ulteriori problemi. Secondo Wiljanen, però, la ...

