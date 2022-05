La Costellazione satellitare italiana si chiamerà “Iride”. Cristoforetti annuncia il nome del vincitore di “Spazio alle idee” dalla Stazione Spaziale Internazionale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il nome della futura Costellazione satellitare italiana per l’Osservazione della Terra sarà “Iride”. Lo ha annunciato oggi, direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale, l’astronauta italiana dell’ESA – European Space Agency, Samantha Cristoforetti, in occasione della prima inflight call mediatica alla quale hanno preso parte il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il Presidente dell’Agenzia Spaziale italiana (ASI), Giorgio Saccoccia, e il Direttore dell’Esplorazione Umana e Robotica dell’ESA, David Parker. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ildella futuraper l’Osservazione della Terra sarà “”. Lo hato oggi, direttamente, l’astronautadell’ESA – European Space Agency, Samantha, in occasione della prima inflight call mediatica alla quale hanno preso parte il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il Presidente dell’Agenzia(ASI), Giorgio Saccoccia, e il Direttore dell’Esplorazione Umana e Robotica dell’ESA, David Parker. L'articolo .

