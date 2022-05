La Corea del Nord alle prese con il covid (Di mercoledì 18 maggio 2022) Per due anni Pyongynag ha detto che la pandemia aveva lasciato il paese indenne, ora però lancia l’allarme. Ma come funziona la sanità NordCoreana? E che strumenti ha per affrontare l’emergenza? Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Per due anni Pyongynag ha detto che la pandemia aveva lasciato il paese indenne, ora però lancia l’allarme. Ma come funziona la sanitàna? E che strumenti ha per affrontare l’emergenza? Leggi

