La commedia zombie inaugurale del Festival di Cannes 2022 colpisce duro

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Coupez ! o della delicata arte del remake. E se rifare un titolo non fosse poi l'esercizio più difficile del cinema? Negli ultimi anni molti hanno voluto raccogliere questa sfida e ci sono stati decine di tentativi, per lo più non rilevanti e creativi quanto le opere che li hanno ispirati. Si potrebbe citare, a caso, il remake americano di Quasi amici o le innumerevoli nuove versioni di vecchi cult che sono stati passati al setaccio da Hollywood. Questa difficoltà di apportare freschezza deve aver agitato per qualche tempo Michel Hazanavicius quando ha diretto Coupez ! Adattamento di One Cut of The Dead, film digiapponese di gran successo, la nuovadel regista del premio Oscar The Artist e dei primi due film dedicati all'agente speciale 117 si svolge su un set cinematografico in un'atmosfera apocalittica. Con un budget minimo, dei ...