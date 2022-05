La Bielorussia introduce la pena di morte «per chi prepara atti di terrorismo». L'unico Paese europeo ad applicarla (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Bielorussia introduce la pena di morte per la «preparazione» di atti di «terrorismo». Lo riferisce l'agenzia russa Interfax. Il presidente bielorusso Alexander... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 18 maggio 2022) Laladiper la «zione» didi «». Lo riferisce l'agenzia russa Interfax. Il presidente bielorusso Alexander...

Advertising

MediasetTgcom24 : La Bielorussia introduce la pena di morte per chi prepara atti di terrorismo #ALEKSANDRLUKASHENKO… - Piu_Europa : Lukashenko introduce in Bielorussia la pena di morte per chi prepara azioni terroristiche. Un via libera all'elimin… - Germana71158289 : RT @ultimenotizie: La #Bielorussia introduce la pena di morte per la 'preparazione' di atti di 'terrorismo'. Lo riferisce l'agenzia russa I… - ultimenotizie : La #Bielorussia introduce la pena di morte per la 'preparazione' di atti di 'terrorismo'. Lo riferisce l'agenzia russa Interfax. - francTICH : RT @RSInews: La Bielorussia introduce la pena di morte - È ora prevista per la preparazione di atti di terrorismo - Il leader Alexander Luk… -