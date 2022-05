(Di mercoledì 18 maggio 2022) Accerchiato da sei persone – cinque delle quali minorenni – e insultato,to, vessato: è la sorte toccata a un 29ennedel Gambia affetto da disabilità psichica a Pietrasanta, in provincia di Lucca, documentata in unmesso in circolo poi sui social. I fatti risalgono allo scorso 9 maggio. I sei aggressori sono stati denunciati per lesioni aggravate dai motivi abietti e dall’odio razziale: lo avrebbero anche discriminato per il colore della pelle, come si evince dalle immagini, registrate per poi vantarsi sui social della violenza perpetrata al parco. Il più grande del gruppo ha 18 anni. Lachecondiil ...

Agenzia_Ansa : Raid di una baby gang razzista contro un migrante, video sui social. A Pietrasanta in 6 contro un gambiano disabile… - Agenzia_Ansa : Pietrasanta, baby gang circonda e picchia extracomunitario: 6 denunce #ANSA - neXtquotidiano : La baby gang che picchia con calci e pugni e copre di insulti razzisti il migrante disabile psichico | VIDEO - adatit1 : RT @Agenzia_Ansa: Raid di una baby gang razzista contro un migrante, video sui social. A Pietrasanta in 6 contro un gambiano disabile. Denu… - TgrRaiToscana : Botte al disabile psichico, denunciati 5 ragazzini - TGR Toscana -

