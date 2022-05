Juventus-Di Maria: si ragiona sulla durata del contratto (Di mercoledì 18 maggio 2022) Angèl Di Maria è l’obiettivo principale di mercato della Juventus di Allegri, il tecnico lo considera come l’uomo giusto con cui ripartire. Certo non parliamo più di un giovane, ma l’argentino ha dimostrato negli ultimi anni di essere acnora un giocatore incredibile; e in grado di regalare qualità e quantità alle squadre per cui gioca. Alla Juventus troverebbe l’ambiente ideale per prepararsi al Mondiale e per confrontarsi con un campionato come la Serie A che nonostante tutto affascina sempre, soprattutto gli interpreti argentini. Juventus-Di Maria: l’unico nodo è la durata del contratto Il calciatore, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, vorrebbe rimanere in Italia solo un anno in modo da prepararsi al meglio in vista non solo del mondiale, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 18 maggio 2022) Angèl Diè l’obiettivo principale di mercato delladi Allegri, il tecnico lo considera come l’uomo giusto con cui ripartire. Certo non parliamo più di un giovane, ma l’argentino ha dimostrato negli ultimi anni di essere acnora un giocatore incredibile; e in grado di regalare qualità e quantità alle squadre per cui gioca. Allatroverebbe l’ambiente ideale per prepararsi al Mondiale e per confrontarsi con un campionato come la Serie A che nonostante tutto affascina sempre, soprattutto gli interpreti argentini.-Di: l’unico nodo è ladelIl calciatore, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, vorrebbe rimanere in Italia solo un anno in modo da prepararsi al meglio in vista non solo del mondiale, ...

