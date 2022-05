Juventus, da Pogba a Perisic: il punto della situazione sul mercato! (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo la serata di lunedì 16 maggio 2022, in cui Giorgio Chiellini e Paulo Dybala hanno detto addio all’Allianz Stadium, nella giornata di oggi la Juventus si è mossa sia per il mercato in entrata sia per quello in uscita. Innanzitutto vi è stato l’incontro tra la dirigenza bianconera e l’agente di Paul Pogba Rafaela Pimenta. Ora dipende dal giocatore se accettare offerte contrattuali più importanti, come quella del PSG, o andare alla Juventus dove avrà un progetto tecnico fondato su di lui. Paul Pogba obiettivo numero uno della Juventus Proseguono i contatti anche con Angel Di Maria, anche lui in scadenza. Notizia di oggi è l’interesse per Ivan Perisic, autore della doppietta vincente proprio contro i bianconeri in finale di Coppa ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo la serata di lunedì 16 maggio 2022, in cui Giorgio Chiellini e Paulo Dybala hanno detto addio all’Allianz Stadium, nella giornata di oggi lasi è mossa sia per il mercato in entrata sia per quello in uscita. Innanzitutto vi è stato l’incontro tra la dirigenza bianconera e l’agente di PaulRafaela Pimenta. Ora dipende dal giocatore se accettare offerte contrattuali più importanti, come quella del PSG, o andare alladove avrà un progetto tecnico fondato su di lui. Paulobiettivo numero unoProseguono i contatti anche con Angel Di Maria, anche lui in scadenza. Notizia di oggi è l’interesse per Ivan, autoredoppietta vincente proprio contro i bianconeri in finale di Coppa ...

romeoagresti : Incontro in corso tra la #Juventus e l’entourage di #Pogba // A meeting between Juventus and Pogba’s entourage has… - romeoagresti : #Juventus-#Pogba, l’offerta messa sul piatto dai bianconeri: €7.5M + bonus per 3 anni ?????? ?? - romeoagresti : L’ad della #Juventus, Maurizio #Arrivabene: “#Pogba? È un calciatore del Manchester United quindi rispetto lui e la… - 1realMouse : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Da #Pogba a #DiMaria fino a #Perisic e alla situazione rinnovi: le ultime sulla ?@juventusfc? - infoitsport : Juventus, da Pogba a Perisic: il punto della situazione sul mercato! -